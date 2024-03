Girondins : examens rassurants pour Alberth Elis

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce lundi soir, L'Equipe publie un article très rassurant concernant Alberth Elis. Touché après 34 secondes contre Guingamp (1-0) le 24 février, l'attaquant hondurien avait été plongé dans un coma artificiel en raison d'un grave traumatisme crânien. Depuis, il s'est réveillé et, selon le quotidien sportif, il peut de nouveau parler et a même retrouvé l'usage de ses membres.

On ne sait pas encore s'il pourra rejouer

Samedi, il a d'ailleurs suivi le match nul de son équipe à Rodez (2-2) et a apprécié aussi bien l'hommage de ses coéquipiers, qui portaient un tee-shirt, que leur célébration après un but. Les derniers examens sont rassurants, donc, mais rien ne dit pour le moment qu'il pourra rejouer au plus haut niveau. Pour cela, il faudra encore attendre un peu...

