Girondins, FC Nantes : quand Domenech vole au secours de Gasset

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Raymond Domenech a repris ses activités de consultant comme si de rien n'était et distille "sa bonne parole" sur La Chaîne L'Equipe ou les réseaux sociaux. Comme si son échec au FC Nantes n'avait pas détruit le peu de crédit qui lui restait depuis le fiasco de l'équipe de France sous son mandat (2004-2010).

"Il pense qu’on lui a menti, et il a raison"

Et donc, après avoir fait preuve de mépris à l'encontre de Jorge Sampaoli (OM), après avoir donné son avis sur Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé ou Lionel Messi, Domenech a volé au secours de Jean-Louis Gasset. Celui qui est aussi président du syndicat des entraîneurs estime que le coach des Girondins de Bordeaux a été enduis en erreur par ses dirigeants…

"Il pense qu’on lui a menti, et il a raison, sur le recrutement, sur les moyens qu’on allait mettre dans le club, pour grandir avec ce club-là. Il savait que la situation du moment était difficile, mais on lui a promis qu’on allait restructurer, qu’on allait mettre du financement pour pouvoir recruter, et avoir une équipe qui tienne la route. Là, il est dans le schéma inverse, ils se débarrassent de tout le monde dès qu’ils peuvent vendre quelqu’un… Mais vraisemblablement, on lui avait dit autre chose."