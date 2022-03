Girondins : Gaëtan Poussin voit du positif dans la défaite contre le PSG

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Les Girondins de Bordeaux s’enfoncent encore un peu plus vers la Ligue 2. Défaits sur la pelouse du leader, les hommes de David Guion sont derniers de Ligue 1. Après le match, le portier du club a voulu positiver sur le match.

Gaëtan Poussin s’est revenu sur le match et note une deuxième mi-temps solide de son équipe : « On a fait une bonne entame de match, on a des situations pour marquer. En seconde, on savait que ça allait être un peu plus dur, on avait débauché pas mal d’énergie. Je pense que défensivement, on a quand même été solides. On a pris trois buts, mais ils n’ont pas forcément beaucoup d’occasions. Il nous manque de la justesse devant les buts. La dernière passe comme lors du match précédent.

Je reste persuadé que si on met nos deux-trois occasions, on les fait douter et ce n’est pas le même match. On avait un plan de jeu, on l’a respecté, il nous a manqué la finition. On va retenir ça, je ne pense pas qu’on ait montré un mauvais visage de Bordeaux non plus. »

