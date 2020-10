Girondins : Gasset, la dernière chance de Ben Arfa de relancer sa carrière ?

C'est l'un des gros coups de la période post-Mercato : Hatem Ben Arfa aux Girondins de Bordeaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette arrivée médiatique ne laisse personne indifférent ! Très commenté sur les plateaux de télévision, le choix de Jean-Louis Gasset de relancer « HBA » est un vrai pari.

« Le fait d'avoir un coach un peu mentor, un peu papa, ça peut l'aider »

Ancien joueur formé à l'OL et désormais consultant pour L'Equipe, Pierre Bouby (36 ans) regarde avec un œil curieux cet étonnant mariage entre Hatem Ben Arfa et Bordeaux. « Ce qui m’excite le plus, c’est la rencontre Gasset-Ben Arfa. Je pense que c’est le seul coach capable de relancer un joueur qui est aussi borderline sur son jeu, même par rapport à sa carrière et tout ce qu’il a fait », explique l'ancien footballeur dans des propos retranscrits par Girondins4ever.

Pour lui, le management de Gasset peut être une réussite : « C’est un joueur qui a un talent incroyable et ça on est tous d’accord là-dessus. Il a eu un plan de carrière très compliqué. Le fait d’avoir un coach un peu mentor, un peu papa, ça peut l’aider. C’est le seul qui est capable de le remettre sur pieds. Je pense que c’est un gros challenge, et je suis très curieux de voir ça ».