Girondins : Gasset peut compter sur l'un des meilleurs défenseurs européens

Les Girondins de Bordeaux savaient qu'ils avaient fait une bonne affaire l'année dernière en rapatriant Laurent Koscielny après une décennie à Arsenal. L'expérimenté défenseur central a permis de consolider les bases arrières du club aquitain, même si cela n'a pas suffi à le porter vers une qualification européenne.

Toujours aussi motivé et tranchant malgré ses 34 ans, l'ancien international a repris la saison sur le même rythme que la précédente. Il a été excellent aussi bien contre Nantes (0-0) lors de la 1ère journée qu'à Angers (2-0). Pour ces deux excellentes prestations, il s'est vu attribuer une note moyenne de 8 par le site WhoScored.

2 Verts et 2 Marseillais dans le 11

Ce joli 8/10 offre à Laurent Koscielny une place dans le onze type du mois d'août établi par le site. Le Bordelais y côtoie notamment deux Marseillais (Thauvin, Caleta-Car), deux Stéphanois (Maçon, Hamouma) et un Lyonnais (Depay). Ça fait beaucoup de joueurs de Ligue 1 ? Et pour cause ? Le championnat français est le seul à avoir repris parmi les grands du continent ! WhoScored a aussi comptabilisé la dernière journée de Serie A, ce qui fait de ce premier onze une affaire franco-italienne. Mais à partir de septembre et la reprise de la Liga, de la Bundesliga et de la Premier League, les représentants de clubs français devraient se faire plus rares…