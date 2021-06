Girondins : Gasset reçoit le soutien d'un joueur… qui tacle Blanc

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Un peu de réconfort pour Jean-Louis Gasset après une saison bien difficile avec les Girondins de Bordeaux et un avenir des plus incertains en raison de la reprise du club. Aujourd'hui dans L'Equipe, le latéral gauche d'Everton et de l'équipe de France Lucas Digne a évoqué les entraîneurs l'ayant marqué dans sa carrière. Il a omis de parler de Laurent Blanc quand il était au PSG mais il a eu un mot sympa pour son adjoint de l'époque…

« Le coach que je n’ai pas cité ? Ah oui, Laurent Blanc, c’est vrai. Ses entraînements étaient entre guillemets classiques. Après, humainement, je n’ai pas eu d’atomes crochus et voilà, c’est comme ça. Je vous ai cité les entraîneurs qui m’ont le plus marqué. Au PSG, j’étais plus proche de Jean-Louis Gasset (adjoint de Blanc), qui parlait beaucoup avec les joueurs. C’était un mode de fonctionnement. Laurent Blanc, c’était plus l’œil. Il échangeait un peu moins et c’était comme ça avec tout le monde, pas uniquement avec moi. »