Girondins : Gérard Lopez a investi sa fortune personnelle pour sauver Bordeaux

Quelques heures après l'annonce par les Girondins de Bordeaux d'un accord, Gérard Lopez, le futur propriétaire du club aquitain, a réagi par le biais d'un communiqué posté par le journaliste de Sud-Ouest Vincent Romain.

L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a confirmé avoir investi de ses fonds personnels : « Je me suis engagé dans ce dossier, en capitaux propres, pour éviter le redressement judiciaire, synonyme de relégation pour les Girondins de Bordeaux », a glissé l'ancien boss du LOSC qui prépare désormais son audition devant la DNCG, ultime étape avant l'acquisition définitive. Il va devoir bâtir un « projet sportif et économique solide et cohérent ».

Pascal Rigo a bien été lâché par Lopez

En attendant, Gérard Lopez a remercié les Ultramarines, les partenaires, King Street, l'administrateur ad hoc, Fortress, le maire de Bordeaux, le président de la Métropole et le Club Scapulaire. En revanche, pas un mot sur Pascal Rigo, éjecté du dossier faute d'avoir réuni les fonds à temps...

Communiqué de presse de Gérard Lopez après l'accord pour reprendre les Girondins. "Une première étape est franchie", "il nous reste beaucoup de travail", et "un mot pour les supporters". Il sera à Bordeaux dès cette semaine pour "sauver définitivement le club". pic.twitter.com/rhwi0ctguM — Vincent Romain (@VinceRomain) June 22, 2021