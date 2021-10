Girondins : Gérard Lopez confronté à immense problème avec le Matmut Atlantique

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Le Matmut Atlantique ressemble à un poids de plus en plus important à Bordeaux. Dans son édition du jour, L’Équipe nous apprend que SBA, exploitant du stade, connait chaque année des pertes toujours plus importantes au point de devoir certainement se résoudre à un dépôt de bilan !

Une telle hypothèse pourrait même devenir réalité à la fin de l’année. Beaucoup de pistes sont possibles pour l’éviter, avec notamment une qui mène au rugby et Laurent Marti à la table des négociations.

Prix fixé à 140 M€ ?

« En tout cas, la somme réclamée par SBA pour la vente du stade, tant qu’il n’y a pas de dépôt de bilan, pourrait refroidir n’importe quel investisseur puisque le prix est fixé à 140 M€, explique Girondins4Ever. Le prix de vente pourrait être réévalué, si dépôt de bilan il y a, par Bercy. Le nouveau propriétaire en attendant un nouvel acheteur serait Bordeaux Métropole. »

Ce ne serait pas la préférence de la Métropole puisqu’elle devra alors assumer les coûts de l’exploitation du stade et renoncer à la modique somme de 4,6M€ versée tous les ans par SBA. Le casse-tête est sans fin...

