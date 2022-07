Girondins : Gerard Lopez fait le point sur l’effectif avant Valenciennes

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Cette saison, les Girondins évolueront bel et bien en Ligue 2. Après plusieurs appels, les dirigeants ont obtenu gain de cause après du CNOSF et de la FFF. Cependant, la saison de Ligue 2 commence dans deux jours et la préparation du club n’a pas été celle attendue. Avant le match contre Valenciennes, le président bordelais Gerard Lopez fait le point sur l’effectif.

Pas un onze type

Invité dans l’émission “After Foot“, de RMC, il s’est exprimé : « Dans l’esprit, j’espère qu’on sera compétitif. Samedi, on n’aura pas l’équipe qui aurait dû être alignée pour beaucoup de raisons et l’une des premières est qu’on n’a pas les recrues. On aura des jeunes qui viendront briller dans l’équipe mais qui n’étaient pas censé commencer le championnat. Le onze titulaire ne ressemblera pas à ce qu’on voulait avoir. »