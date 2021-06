Girondins : Gerard Lopez n'a pas fait d'offre, deux dossiers de reprise encore inconnus ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Gerard Lopez président des Girondins de Bordeaux ? Le fantasme est encore lointain. En effet, si Sud Ouest précise que l'ancien patron du LOSC est effectivement à l'affût et soutenu par des fonds d'investissements via sa société Jogo Bonito Group, il n'a pas formulé d'offres. Pas plus que l'homme d'affaires français Nicolas Hoang, magnat de l'immobilier également sur les rangs selon L'Equipe. Les deux hommes avancent donc encore à l'aveugle, sans l'accès à la « Data room ».

Deux mystérieuses offres venant de l'étranger ?

Or, d'après la récente communication des Girondins de Bordeaux, on sait que quatre repreneurs potentiels ont « déposé des offres indicatives » pour accéder à la Data room. Didier Quillot fait partie des candidats, tout comme le tandem Pascal Rigo – John Williams.

Comme le rappelle le média local, il « pourrait donc y avoir deux autres dossiers encore inconnus » : « De source proche, on évoque d'ailleurs « deux repreneurs étrangers », sans en dire davantage ». En attendant, il est possible que Gérard Lopez comme Nicolas Hoang offrent une 5e et une 6e option au mandataire ad hoc Frédéric Abitbol, nommé par le tribunal de Commerce de Bordeaux pour gérer l'épineux dossier de l'après-King Street. Concernant l'ancien boss du LOSC, l'offre pourrait tomber d'ici quelques heures (ou jours).