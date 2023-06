Girondins : Gérard Lopez trouve un allié, on en sait plus sur le supporter

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si Gérard Lopez attend de la LFP qu’elle fasse rejouer ou à minima terminer le match entre ses Girondins de Bordeaux et Rodez, arrêté à la 25ème minute après l’agression du buteur ruthénois Lucas Buades par un supporter, le président du club aquitain n’est pas seul dans sa démarche.

Le président d'Annecy veut voir Bordeaux - Rodez se jouer

Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, Sébastien Faraglia, dirigeant du FC Annecy, attend la même décision et l’a fait savoir : “Nous, on a terminé notre championnat et on voit qu’on est 16es donc qu’on n’est pas relégués. On va suivre l’évolution du match Bordeaux - Rodez de près mais il n’est pas concevable qu’Annecy se retrouve en National sur un match arrêté à la 22ème minute, ce n’est pas pensable. Ce n’est pas possible. Cela créerait une inégalité certaine sur ce championnat. Soit ils reprennent le match, soit ils rejouent à huis clos. Je ne vois pas pourquoi Rodez aurait match gagné dans ces conditions-là. Clea impacte aussi Metz, Rodez, Annecy. Il faut que la LFP tranche rapidement sur ce match et qu’ils le reprogramment vite mais qu’on soit vite tous fixés car les enjeux sont colossaux”.

Point cocasse concernant l’agresseur de Buades : le Dauphinée révèle qu’il s’agit d’un supporter de Bordeaux… domicilié à Annecy et à l’origine des déboires des Rouges. Décidément, cette dernière journée de Ligue 2 a tout pour faire une bonne série Netflix.