Girondins : Gérard Lopez va se battre pour faire jouer le match contre Rodez !

Le président des Girondins a d'abord fait savoir qu'il allait se retourner contre le fan bordelais en question … Et qu'il ferait tout pour faire jouer la rencontre :

« Pour préserver les droits du club et de l'institution, on va porter plainte. Dans un deuxième temps, j'aimerais que le match se joue sportivement et sur un terrain car cela reste du foot. On sera lundi présent en commission et on fera valoir tous nos droits ainsi que ceux en appel. Je tiens à remercier les 42 000 personnes qui sont partis dans un calme absolu. Avec ce qui s'est passé pour un seul individu, cela n'arrive pas partout ».

Pierre-Olivier Murat, le président du RAF, n'a pas voulu polémiquer :

« Notre joueur a été évacué et pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est très dommage. On était dans un grand stade, avec 42 000 personnes et une belle ambiance. C'est dommage pour l'image du foot. Nous, on prend acte de la décision et on se pliera à la décision de la Commission de discipline. Nous, on menait 1-0 et on était content. L'an dernier, on a eu match perdu. Là, on prend acte de la fin du match et on prendra acte de la décision (...) Ce soir, j'aurais préféré que ça se passe différemment ».