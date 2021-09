Girondins : gros coup de pression avant le RC Lens !

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux auront-ils profité de la trêve internationale pour se refaire une petite santé ? Les supporters l’espèrent après la claque reçue devant l’OGC Nice de Christophe Galtier (0-4). Philippe Fargeon est mitigé sur le sujet.

« Il y a deux écoles. D’abord, c’est le résultat face à Lens qui dira si la trêve était une bonne chose. En attendant, cette trêve va lui (Vladimir Petkovic) permettre de pouvoir travailler son équipe, ses joueurs, les nouveaux arrivants. Mais d’un autre côté, ils ont pris quand même 4-0 à Nice, a analysé l’ancien attaquant du FCGB dans des propos relayés par Girondins4ver. Quand vous avez perdu lourdement comme ça, la semaine suivante est toujours compliquée. L’avantage, c’est qu’il y a beaucoup de nouvelles recrues, et surtout, l’équipe est finie. Donc Vladimir Petkovic va pouvoir travailler sereinement. »

L’ancienne gloire des Girondins veut croire que ces derniers seront capables de réagir devant le RC Lens et parle déjà presque d’un possible tournant de la saison. « Ce sera un match couperet face à Lens. J’ai envie de dire pour cette équipe ‘doucement, je suis pressé’. Allons de l’avant, essayons de ne pas perdre à la maison déjà, même si une victoire ce serait mieux, a-t-il ajouté. Mais laissons cette équipe se mettre en place. Une victoire à trois points, ça va vite d’un côté comme de l’autre. On n’est pas bien classés aujourd’hui mais on peut très vite remonter. Il faut être derrière cette équipe et les joueurs, ce club vient d’être sauver, ne l’oublions pas. »

