Girondins : Guion accable ses joueurs après la défaite à Niort

Bordeaux réalise une très mauvaise opération dans la course à la montée. Ce samedi, les Girondins (troisièmes de Ligue 2) ont perdu sur la pelouse de Niort (18emes de Ligue 2). Un résultat qui n’est pas au gout du coach bordelais qui n’a pas manqué de critiquer la prestation de ses joueurs.

En conférence de presse, il s’est exprimé : « Je suis en colère contre les joueurs. On les avait prévenu et je n’avais pas vu de suffisance dans la semaine. On a manqué d’agressivité. J’ai retrouvé les Girondins d’il y a quelque temps. »