Girondins : Guion dresse un premier bilan depuis son arrivée à Bordeaux

Arrivé sur le banc des Girondins de Bordeaux le 17 février dernier où il a succédé à Vladimir Petković, David Guion a commencé son aventure bordelaise par deux matchs nuls concédés face à l'AS Monaco (1-1) puis contre Clermont (1-1).

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception de Troyes, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, l'entraîneur girondin a fait un premier bilan depuis son arrivée à Bordeaux. "Je ne suis pas totalement satisfait parce qu'on a n'a pas gagné de match. Je suis venu pour sortir les Girondins de la situation où ils sont. Tant qu'on ne sera pas dans une situation beaucoup plus confortable, je ne pourrai pas être satisfait, a expliqué l’ancien coach de Reims ce vendredi en conférence de presse. Oui, on voit des choses qui se mettent en place. Il y a des progrès. Sur la deuxième mi-temps à Clermont, on a subi que deux tirs, un seul cadré. On sent que des choses se mettent en place, mais je me répète, ce n'est pas suffisant."

