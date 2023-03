Girondins : Guion se démarque du projet des Verts et craint un joueur de l’ASSE

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Évacuer la frustration de l’aller

« Le match aller avait été très frustrant. On avait eu beaucoup de situations, des occasions très nettes. Je pense qu’on était beaucoup plus proche de marquer mais sur un contre on avait pris ce deuxième but. On était sorti de ce match avec beaucoup de frustration, on a eu l’impression qu’on ne méritait pas de perdre ce match-là, malheureusement la réalité nous a rattrapé ce jour-là. Il faudra être très vigilant à nouveau. »

Une stratégie différente de celle de l’ASSE

« Après l’échec et la relégation de ces deux clubs, il a fallu rebondir. On a choisi des chemins complètement différents. Eux ont souhaité repartir avec une nouvelle équipe, constituée de joueurs de Ligue 1 pour la plupart. Nous, on a souhaité repartir avec notre centre de formation. Ce sont deux politiques sportives complètement différentes, ce sont des choix entre la direction et le sportif. On n’a pas fait le même choix, et on n’a pas pris le même chemin. »

Le prestige de cette affiche

« C’est une affiche historique entre deux grands clubs français. Mais en Ligue 2, c’est la réalité... Cela reste une affiche historique liée au prestige de ces deux clubs. Saint-Etienne n’aura pas du tout la même équipe qu’au match aller. L’ASSE a beaucoup recruté, il y a une nouvelle dynamique qui s’est mise en place, les recrues du mercato se sont adaptées très rapidement. C’est une équipe qui surfe sur cette dynamique depuis la trêve et qui a enfin trouvé son équilibre grâce au travail de Laurent et de son staff. Ce sera vraiment un match très difficile à jouer face à une équipe qui est transformée par rapport au match aller. »

La crainte autour de Krasso

« On a cette chance de pouvoir faire un gros match, j’espère que mes joueurs vont répondre à cette affiche. Jean-Philippe Krasso est un très bon joueur. C’est évidemment un buteur. C’est un joueur en fin de contrat donc c’est un joueur qui a envie de finir la saison avec des statistiques. C’est un joueur qu’il faut évidemment surveiller de très près. »