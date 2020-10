Girondins : Hatem Ben Arfa positif au Covid-19 !

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Hatem Ben Arfa a soigné son entrée aux Girondins de Bordeaux. Arrivé juste après la fermeture du Mercato sur la base d'un contrat d'un an avec une année en option, le milieu offensif de 33 ans est également arrivé en Gironde … avec un test positif à la Covid-19.

Toutefois, si l'on en croit L'Equipe, « HBA » n'est plus contagieux et peut s'entraîner normalement au Haillan avec ses nouveaux partenaires. Ben Arfa gardait des résidus du virus qu'il avait contracté durant l'été et les tests supplémentaires ont révélé qu'il n'était plus contagieux.