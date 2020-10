Girondins : Jean-Louis Gasset déjà pointé du doigt !

Si le début de saison des Girondins est loin de répondre aux attentes démesurées des actionnaires américains (12e avec 9 points), Jean-Louis Gasset était jusqu'à présent relativement épargné par les critiques sur la pauvreté du jeu aquitain. Il faut dire que le Montpelliérain était arrivé à Bordeaux à quelques jours du début de saison et sans disposer de réels moyens.

« Gasset ? Pas forcément le meilleur choix »

Néanmoins, à l'issue de la défaite face à l'OM (1-3), l'ancien coach du MHSC et de l'ASSE a commencé à subir de premières réflexions... Et celles-ci viennent du journaliste de RMC Jonatan MacHardy, suiveur de l'Olympique de Marseille et pas vraiment fan des Girondins cru 2020-21.

« Bordeaux n’a rien proposé. J’aimerais qu’on parle vraiment de la pertinence d’avoir recruté Jean-Louis Gasset comme entraineur. On se rappelle de ce qu’il a fait à Saint-Etienne, mais j’avais expliqué que c’était un peu artificiel, dopé par la venue des vieux grognards. Là, on voit que ce n’est pas forcément le meilleur des choix, surtout quand on a un effectif qui a plus de qualités que ce qu’on veut bien le dire », a lâché MacHardy, pas davantage convaincu par un OM vainqueur d'un adversaire « très faible ».