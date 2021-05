Girondins : Jocelyn Gourvennec va reprendre du service !

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si, lorsqu'il était joueur, Jocelyn Gourvennec a multiplié les clubs, le technicien est lui beaucoup plus fidèle. En effet, si l'on excepte ses débuts à la Roche-sur-Yon (2008-2010) et son escapade aux Girondins de Bordeaux (2016-18), le Brestois a fait toute ses gammes à l'En Avant Guingamp. D'abord entre 2010 et 2016 puis en 2018-2019.

D'après Ouest-France, Jocelyn Gourvennec est tout proche d'un nouveau come-back à l'EAG... Mais cette fois-ci dans un rôle différent. Ces dernières années, le consultant du CFC a passé ses diplômes de management du sport à Limoges et c'est dans un rôle plus central qu'il va retrouver le Roudourou.

Il pourrait être à la fois directeur sportif, entraîneur de l’équipe pro et responsable de la politique sportive. Entraîneur intérimaire, Frédéric Bompard resterait à ses côtés faute de pouvoir valider en expres ses acquis pour le BEPF.