Girondins : Josuha Guilavogui fait le bilan de sa première saison et annonce la couleur pour l’année prochaine

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux ne seront plus en Ligue 1 la saison prochaine. Derniers du classement, les Bordelais seront officiellement relégués après leur dernier match lors de la 38ème journée de Ligue 1. Avant ce match, Josuha Guilavogui était présent en conférence de presse. L’occasion de faire un point sur sa première saison.

Le milieu de terrain évoque une grosse déception : « C'est mon plus grand échec sportif. Psychologiquement c'est très dur à vivre. Je ne pensais pas qu'un jour dans mon CV j’aurais une relégation. C'est très difficile à vivre quand on est un compétiteur. J'ai honte, je ne me promène pas en ville. J'ai ma part de responsabilité car je suis capitaine de cette équipe. D'un autre côté je me dis que j'ai tout donné en restant fidèle à moi-même. J'ai quitté ma zone de confort pour me mettre en danger. Il va falloir se relever. »

La saison prochaine

Josuha Guilavogui pense déjà à remonter la saison prochaine : « Il va falloir bosser très dur pour remonter. Bordeaux par le passé a réussi à le faire. Il y a des motifs d'espoirs et de très bons jeunes à Bordeaux. Pour retrouver cette identité, il va falloir leur faire confiance aussi. Chaque joueur est affecté de la même façon. Celui qui n'a pas honte d'être descendu en Ligue 2 n'a rien à faire dans le milieu professionnel. »

Pour résumer Bordeaux sera officiellement en Ligue 2 dans plus de 48 heures. Avant la dernière journée de championnat, Guilavogui fait son bilan. Le milieu de terrain français évoque aussi son ambition pour la saison prochaine et ne compte pas rester en Ligue 2.

Adam Duarte

Rédacteur