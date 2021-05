Girondins : Koscielny de retour et prêt à lâcher de nouveaux dossiers ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Jean-Louis Gasset a reçu une bonne nouvelle avec Laurent Koscielny. Selon Sud Ouest, le capitaine des Girondins de Bordeaux sera présent pour la dernière conférence de presse d’avant match au Haillan et devrait ainsi pouvoir postuler à une place de titulaire face au Stade de Reims, lui qui a repris l’entrainement avec ballon cette semaine.

Koscielny saignant lors de sa dernière conférence de presse

Edson Mexer et Paul Baysse absents, il s’agirait d’un gros plus pour le coach à la casquette. En revanche, on se rappelle que la dernière fois que Koscielny s’était présenté face aux médias fin février, il avait réglé ses comptes avec une partie de ses coéquipiers. Hatem Ben Arfa s’en rappelle encore...