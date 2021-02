Girondins : l’OL et le LOSC ont filé un gros coup de main à Gasset

Comme tout entraîneur, Jean-Louis Gasset ne peut se satisfaire du bilan comptable des deux derniers matches des Girondins de Bordeaux. Et pour cause, il est de zéro point. Battus par l’OL à la dernière minute (1-2) et le LOSC plus récemment (0-3), les Bordelais n’ont peut-être pas tout perdu en terme d’état d’esprit.

« Les joueurs ont pris conscience qu’ils étaient capables de bonnes choses »

« Bien sûr qu’il peut y avoir un peu de frustration, surtout après des matchs comme ça parce qu’on avait l’impression de pouvoir ramener quelque chose et à l’arrivée on a zéro point. Il faut aussi être positif, a réagi Laurent Koscielny dans des propos relayés par Girondins4Ever. Ce qui est bien c’est le contenu de nos matchs. Si on n’avait pas fait les matchs qu’on avait fait contre Lyon et Lille, on aurait certainement eu plus de doutes. Les joueurs ont pris conscience qu’ils étaient capables de faire de bonnes choses sur le terrain, de pouvoir jouer ensemble, de pratiquer un bon football. Maintenant, il reste des étapes à passer pour qu’on puisse aller plus haut dans le classement. » Dès demain dimanche à Brest (13h).