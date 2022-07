Girondins : la date de passage devant le CNOSF est connue

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

D’après les informations de l’Équipe, c’est ce mardi 19 juillet que les Girondins ont rendez-vous devant le CNOSF pour contester leur rétrogradation en National 1. La décision prise par la DNCG avait été confirmée par la commission d’appel de la FFF.

Le quotidien précise : « En fonction de l'avis rendu par le CNOSF, et de la décision du comité exécutif de la FFF de la suivre ou non, le club bordelais pourrait se tourner vers le tribunal administratif pour obtenir gain de cause ».

Gérard Lopez et son staff ont 8 jours pour préparer leur appel et sauver les Girondins d’un trépas historique.