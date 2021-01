Girondins : les mensonges de King Street mis à nu

Zapping But! Football Club L1 - 3e journée : notre simulation FIFA 20 de Bordeaux - OL

Bien sûr, les supporters des Girondins de Bordeaux n'ont rien appris en écoutant Nicolas Paolorsi évoquer le mercato hivernal du FCGB ainsi que ses ambitions pour la saison. Mais cela fait toujours du bien de voir que les journalistes, notamment celui de RMC, ne sont pas dupes par rapport aux effets d'annonce de Frédéric Longuépée et de King Street…

"Il n'y a plus de projet"

"On prend le problème par le mauvais bout. À Bordeaux, on se dit que l'objectif c’est de retrouver la Coupe d’Europe. Mais pas du tout, on est à des années-lumière de la Coupe d’Europe. Déjà, essayons de retrouver un club un peu structuré. C’est vrai que pour l’instant les jeunes ne jouent pas. Gasset veut se séparer de gros contrats pour faire jouer ces jeunes-là. Peut-être que sur ces jeunes là, l'un d'eux sera bon pour faire une grosse vente et remettre le club à flot."

“Il n’y a rien à espérer au mercato, si ce n'est de dégraisser. King Street (NDLR le propiétaire du club) l’a dit, il n’y aura pas d’argent qui sera injecté sur le marché des transferts cet hiver, sauf une opportunité si Bordeaux arrive à se délester de deux trois gros contrats. On a la sensation qu’on est en train d'épurer les dépenses pour rendre le club le plus propre possible, potentiellement pour envisager une vente. Il y a pas mal de repreneurs qui se sont positionnés ces derniers temps. Il y a des choses qui se mettent en place. Le problème aux Girondins de Bordeaux c’est qu’il n'y a aucune visibilité sur un projet. Il n’y a plus de projet."