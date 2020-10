Girondins : le complément parfait de Ben Arfa dans les plans de Gasset ?

Si les Girondins n'ont pas pu compter sur du renfort cet été, mis à part la signature tardive de Hatem Ben Arfa, Jean-Louis Gasset a sous la main quelques talents prometteurs via le centre de formation ? Mehdi Zerkane fait partie de ceux-là, lui qui a réalisé une belle préparation quand Paulo Sousa dirigeait encore les Bordelais.

Mis en difficulté par une blessure et une expulsion, Zerkane a fait une entrée intéressante contre Nîmes. Et comme l'a confié Jean-Louis Gasset dans des propos relayés par Girondins33, le milieu a un profil qui pourrait lui plaire.

Zerkane conquis par Ben Arfa

« Il a une bonne technique, il se projette, il joue comme un milieu offensif. Il a déjà la technique d'un numéro 10 et il va avoir l'efficacité, c'est un garçon qui doit marquer des buts », a estimé l'entraîneur girondin.

De quoi l'imaginer associé à Hatem Ben Arfa dans le secteur offensif ? Une chose est sûre, l'intéressé apprécie beaucoup de côtoyer son aîné, comme il l'a confié devant la presse. « Hatem Ben Arfa, on sait tous ce qu'il vaut. C'est un plus pour nous. On connaît ses qualités individuelles, sa façon de fixer, etc. Il sent le foot. Quand on joue avec Hatem Ben Arfa, c'est un grand plaisir. [...] On parle beaucoup, sur la vie, sur le football, sur tout. Il n'est pas dans son coin, il vient vers nous, on va vers lui. On a une bonne cohésion », a confié Zerkane.