Girondins : le discours fort de Gasset avant le RC Lens

Seconde balle de match ?

"Face à Lens, c'est une autre balle de match pour nous. A Nantes, on a tout raté, on a un peu abandonné. On a donc refait une semaine de travail comme après Lorient il y a quelques semaines. Pour essayer de retrouver la grinta. Et refaire ce qu'on a fait contre Rennes."

De la peur ?

"Quand vous sortez d'un match comme celui contre Nantes...Non, ce n'est pas de la peur, mais de l'appréhension. A Nantes, on a débuté timidement, on voulait réussir, mais comme la confiance n'était pas là. Ma responsabilité ? J'aurais pu mieux négocier la blessure de Kalou, survenue juste avant de partir à Nantes. J'aurais peut être du être moins frileux et remplacer un attaquant par un attaquant. C'est un choix, difficile à faire.Et puis, sur l'ensemble, je n'arrive pas toujours à trouver la bonne formule. C'est mon métier d'y arriver, mais à chaque fois que je m'en approche, il y a un petit détail qui cloche."

En mode combat ?

"En tous cas, en mode je cherche des solutions. Mais j'ai aussi beaucoup de joueurs absents, Koscielny, Ben Arfa, Mexer, Kalu, qui ne seront pas là dimanche. Si j'ai pensé à arrêter ? Non, jamais. Pas plus après le match de Nantes, d'ailleurs. Les gens du club savent qu'on travaille et comment on essaye tous de s'en sortir. Ce n'est pas simple, pourtant."

Les supporters ?

"Leur mobilisation, elle est importante. Essentielle, même. On aimerait tous leur dire que dimanche soir, on est sauvés. En tous cas, on a notre destin en mains. Nous, il faut qu'on fasse ce qu'il faut."

Le RC Lens

"Une équipe qui a très bien travaillé, avec un jeune entraîneur qui fait la pige à tout le monde. Ils sont aussi fait un super recrutement. Lens, c'est un exemple sur cette saison. Quand on travaille bien, voilà ce qui arrive. Ils ont un très bon mélange entre jeunes et anciens. En tous cas, ce qu'ils font, c'est fort."