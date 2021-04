Girondins : le pire est redouté pour Bordeaux, King Street discute déjà avec un nouveau club !

Quatre scénarios sont édictés pour la suite des opérations :

1. Le plus dramatique : le club dépose le bilan avant la fin de la saison et il faut recalculer le classement de la L1 sans Bordeaux. Tous les points obtenus contre le club bordelais sont annulés et les Girondins sont évidemment rétrogradés. La procédure actuelle débouche sur un dépôt de bilan et le club est rétrogradé administrativement en Ligue 2 à l’issue de la saison.

3. Le club dépose le bilan, mais un repreneur reprend toutes ses dettes. Le club perd alors 15 points au classement.

4. La plus favorable : un repreneur arrive tout de suite et le club reprend normalement son activité. « Il peut y avoir un plan de poursuite d’activité mis en place avec l’actionnaire actuel ou une reprise avec de nouveaux actionnaires, résume Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. Si ce n'est ni l’un, ni l’autre, il y a liquidation. »