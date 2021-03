Girondins : le porte-parole des Ultramarines donne le ton de la réunion avec la direction

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans une interview accordé à Sud-Ouest, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, se félicite d'avoir pu organiser ce mercredi une réunion entre les supporters des Girondins de Bordeaux et les dirigeants du club, en guerre depuis plusieurs mois. Tellement en guerre qu'un premier rendez-vous, en octobre, avait été annulé car les Ultramarines refusaient le dialogue. Cette fois, ce sera différent car le FCGB a envoyé l'ancien gardien Ulrich Ramé au feu (les supporters ne veulent pas discuter avec Frédéric Longuépée). Et parce que plusieurs anciennes gloires comme Alain Giresse et Lilian Laslandes seront chargées de faire le tampon entre les deux parties.

"Nous ne lâcherons rien, Pierre Hurmic le sait"

Mais qu'on se le dise, l'ambiance sera quoi qu'il arrive tendue, au moins lors des premières minutes de la réunion. En effet, hier soir sur Twitter, le porte-parole des Ultramarines, Florian Brunet, a expliqué que son groupe ne ferait aucun compromis.

"Ne jamais oublier, tant de choses à ne jamais oublier…", a-t-il commencé par écrire avant de répondre à un supporter qui lui envoyait de la force pour la réunion : "Nous ne lâcherons rien, Pierre Hurmic le sait". Ça promet !