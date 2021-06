Girondins, LOSC : le projet de Gérard Lopez renforcé et toujours en course pour le rachat

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Alors que les candidats à la reprise des Girondins de Bordeaux avaient jusqu'à ce jeudi (14h) pour déposer leurs offres finales de rachat auprès de la banque d'affaires Rothschild, l'ancien propriétaire du LOSC, Gérard Lopez, et l'hommes d'affaires bordelais, Pascal Rigo, ont soumis un dossier commun.

"Les discussions que nous avons entamées il y a quelques jours nous ont permis de constater de fortes convergences entre nos projets et la grande complémentarité de nos équipes opérationnelles. Nous avons donc décidé d'unir nos efforts dans la recherche d'une solution rapide et pérenne pour l'avenir des Girondins de Bordeaux. Nous sommes convaincus que notre association aidera, dans un premier temps, le club à sortir des difficultés dans lesquelles il se trouve actuellement et, à moyen terme, permettra à cette institution de retrouver un niveau de performance conforme à son histoire. Et, au-delà des objectifs quantitatifs, nous ambitionnons tout simplement de redonner du plaisir et de la fierté à la communauté marine et blanc qui s'est magnifiquement mobilisée ces derniers mois", peut-on lire sur le communiqué des deux hommes.

Pour rappel, le deuxième projet de reprise est celui de l'ancien directeur général de la Ligue de Football Professionnel (LFP), Didier Guillot.

Ça ressemble à un attelage gagnant : Lopez - Rigo ont bien fusionné leur projet reprise @girondins.

Leur offre va concurrencer celle de Quillot

Rotshchild/King Street/Fortress vont trancher pour entrer en négo exclusives ⁦@ZCrocis⁩ https://t.co/LXAGcPtO65 — Emery Taisne (@EmeryTaisne) June 17, 2021