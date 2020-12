Girondins : le rêve secret d’Hatem Ben Arfa

Alors que certaines critiques avaient accompagné son arrivée aux Girondins, Hatem Ben Arfa a vite levé les doutes : à 33 ans, l'ancien international a encore du ballon plein les pieds. Assez, en tout cas, pour faire gagner son équipe en L1. Cela a encore été le cas le week-end dernier avec son but de dernière minute contre Brest (1-0). Un but qui a permis au FCGB de poursuivre sa remontée au classement et de pointer à présent à la 10e place avant d'aller à Lille et de recevoir Saint-Etienne.

« Pour regarder plus haut et rêver d’Europe, il faudra confirmer »

Mais HBA n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, comme il le confie à L'Equipe. « Pour regarder plus haut et rêver d’Europe, il faudra confirmer », affirme-t-il. La preuve d'une ambition intacte, même si la marche semble haute au vu de ce qu'ont montré les Girondins depuis le début de la saison... à l'exception de Ben Arfa.