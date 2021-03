Girondins : les dessous du renouveau de De Préville

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Avec 1 but, son premier de la saison, et 1 passe décisive (il en totalise 2), Nicolas de Préville a été l'un des principaux artisans de la victoire des Girondins dimanche à Dijon, la lanterne rouge de la L1. Un succès bienvenu, après un début d'année particulièrement difficile. Et un soulagement, forcément, pour De Préville, dont la réussite a été commentée par Jean-Louis Gasset.

Gasset : « C'est le vrai De Préville »

« Souvent, dans les matches, il avait l’occasion, et le manque de confiance faisait qu’il ne faisait parfois pas le geste juste. Là, il a fait contrôle poitrine, frappe du pied gauche… Il a donné le but à Hwang… C’est le vrai De Préville. Je n’ai jamais senti au quotidien qu’il n’était plus trop concerné. Jamais. C’est un garçon qui travaille normalement. Après, la réalité du match et la réalité de l’occasion devant le but, on ne peut pas l’avoir la semaine… C’est quand on tire à balles réelles que ça compte. Mais je suis content pour lui ».

Zerkane : « Il retrouve un peu le sourire »

Même satisfaction chez Mehdi Zerkane. « On l’a charrié, a commenté le jeune milieu. Cela fait plaisir pour tout le monde. Il retrouve un peu le sourire. Il a marqué, on est tous contents, on va fêter ça. Non, je ne le sentais pas marqué par ça, il ne nous parle pas spécialement de but, il n’est pas focalisé sur ça. Lui, il veut juste aider l’équipe. Aujourd’hui, ça lui a réussi. On est tous contents pour lui ».