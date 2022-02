Girondins : les étonnantes clauses acceptées par David Guion à Bordeaux

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Arrivé hier sur le banc des Girondins de Bordeaux après plusieurs jours d'attente, David Guion a accepté des conditions très surprenantes pour rejoindre le club aquitain. Un contrat dont Admar Lopes a dessiné les grandes lignes en conférence de presse ce matin : « C’est un contrat construit sur la performance. On espère qu’il restera avec nous plusieurs années, mais c’est un contrat avec des variables pour un an et demi ou deux ans et demi, cela dépendra de la performance ».

Sud-Ouest lève le voile sur les conditions de son arrivée et elles sont plutôt... surprenantes. L'ancien coach du Stade de Reims a signé un contrat de cinq mois, avec une année en option en cas de maintien en Ligue 1 et une supplémentaire si les résultats sont jugés satisfaisants la saison prochaine.

David Guion ne sera même pas entraîneur à Bordeaux...

Un contrat à conditions qui est également assorti d'un statut à part qui n'est ni celui « d'entraîneur » ni celui de « manager » mais celui « d'observateur ». Bordeaux n'a pas voulu se mettre en faute dans la procédure enclenchée autour du limogeage de Vladimir Petkovic, un dossier encore loin d'être réglé.

Malgré tout, David Guion est content d'être là comme il l'a déclaré ce matin : « Pour moi c’était une évidence par rapport au club. Cette mission me semblait faite pour moi. J’ai eu un bon feeling avec le président Lopez et Admar Lopes ».