Girondins : les joueurs sortent du silence après les accusations de racisme contre Costil et Koscielny

"À la suite des différents articles parus hier, le groupe professionnel s’associe au club pour démentir formellement les accusations de racisme à l’encontre des joueurs de l’équipe. Nous condamnons toute forme de racisme dans le foot et dans la société. Nous souhaitons maintenant nous consacrer à notre mission et retrouver l’apaisement. Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Soyez sûrs que nous lutterons pour sauver le club et le maintenir parmi l’élite", peut-on lire sur le communiqué.

#Girondins : les joueurs sortent du silence

➡️Via un proche, le groupe bordelais a transmis un communiqué à "Sud Ouest". Il "dément formellement les accusations de racisme". "Nous souhaitons maintenant nous consacrer à notre mission" https://t.co/Fo2LrC9Xgk — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) March 24, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur