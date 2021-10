Girondins : les morts très forts de Gérard Lopez à Bernard Tapie et à l’OM

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Bernard Tapie occupe le grand format de L’Équipe ce lundi 4 octobre 2021 et c’est bien normal tant l’ancien président de l’OM a occupé une place capitale dans le football français. Hier, les hommages se sont succédé à l’annonce de sa disparition à l’âge de 78 ans.

Gérard Lopez n’y a pas échappé, lui qui vient de prendre la présidence des Girondins de Bordeaux où Tapie a longtemps été en confit ouvert avec Claude Bez. L’ancien patron du LOSC a eu des mots forts pour le « Boss » et les supporters de l'OM.

« Bernard Tapie aura eu 1000 vies mais celle du passionné de football aura particulièrement fait vibrer le coeur des Marseillais et de leur ville. Hommage à l’homme courageux, condoléances sincères à sa famille et ses proches, au club et aux supporters de l’OM », a lâché Lopez sur son tout nouveau compte Twitter.

