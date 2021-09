Girondins : les supporters à l’origine des mauvais résultats la saison dernière ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après 7 journées de championnat, les Girondins de Bordeaux ne sont que 16es. Mais il y a huit jours, ils étaient bon derniers. La victoire à Saint-Etienne (2-1) et le nul à Montpelier (3-3) ont redonné le sourire à Vladimir Petkovic et ses hommes, qui espèrent confirmer leurs bonnes dispositions du moment face à un Stade Rennais ayant étrillé Clermont (6-0) mercredi. L’Equipe du jour assure que si cela tarde à se traduire par de bons résultats, l’état d’esprit a radicalement changé au sein du groupe aquitaine.

En gros, la saison dernière, l’ambiance était des plus moroses. Jean-Louis Gasset avait remplacé Paulo Sousa durant l’été, il avait demandé des moyens pour recruter mais ne les avait pas eus et surtout, il y avait cette guerre entre les supporters, Frédéric Longuépée et GACP. « Une forme de lassitude s’était créée au sein du groupe avec les protestations incessantes des supporters envers l’ancienne direction, peut-on lire dans le quotidien sportif. Depuis la prise de pouvoir de Gérard Lopez, face à des joueurs qui se battent sur le terrain, le public joue à nouveau pleinement son rôle. » Avec cette union retrouvée, le club espère repartir de l’avant. Ce qui passe par un bon résultat face à Rennes ce dimanche à 13h.

