Girondins : les Ultramarines promettent un retour polémique

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Frédéric Longuépée est prévenu : la réunion organisée par la mairie de Bordeaux pour tenter d'aplanir les choses entre la direction des Girondins et les Ultramarines a certes été concluante, mais elle n'a rien changé sur le fond. Les supporters du FCGB veulent que les choses changent, notamment dans leur virage. Ou, plutôt, qu'elles reviennent à la normale, comme l'a expliqué leur porte-parole, Florian Brunet, lors de GirondinsideTV. Et ils sont prêts à tout pour cela…

"Il faut que notre liberté d’expression soit totale"

"Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites pour éviter que cela dérape comme ça a pu être le cas par le passé, a expliqué Brunet dans l'émission, dans des propos retranscrits par le site Girondins33.com. Il y a tous les arguments pour que cela dérape et cela a dérapé dans un passé assez proche. Le Virage n’est pas un regroupement de colonies d’enfants de cœur. Ce sont des gens qui ont du caractère, sinon vous êtes morts, vous ne représentez rien du tout. Et le Virage a ce fort caractère et cette forte identité. On s’est battu pour avoir des droits, ces droits qui sont aujourd’hui remis en cause. J’alerte au nom du groupe et on est tous inquiet, on est tous en colère."

"On s’est senti humiliés quand notre camion a été interdit de stade. Pour que ça se passe bien, il faut que le camion rentre à nouveau, pour des raisons de sécurité tout d’abord car la police était très mécontente que le camion soit dehors. C’était un caprice de Longuépée qui trouvait ça comme un avantage que le camion rentre afin de descendre le matériel, la table de vente, la sono etc.. C’est dangereux de descendre cela dans la rue et ce n'est pas pratique non plus."

"L’enjeu est de faire une contestation dans un contexte raisonnable et pour cela, il faut faire rentrer le camion, il faut que notre liberté d’expression soit totale, il faut que vous arrêtiez de dégouter les stadiers historiques. La sécurité du Virage ne se fait pas par l’opération du Saint-Esprit. On a notre organisation et on fait notre auto-contrôle de ce qu’il se passe au sein de notre tribune. Et autour, on a des stadiers qui encadrent cela avec nous et qui nous font confiance. Cette organisation a mis 20 ans à se mettre en place et il ne faut surtout pas la déstabiliser."