Girondins : les Ultramarines torpillent le dernier projet de Longuépée

Qu'on se le dise, ce n'est pas la réunion organisée ce mercredi par la municipalité de Bordeaux pour atténuer les tensions entre les ultras et la direction du FCGB qui va ramener la paix chez les Girondins ! Même si le porte-parole des Ultramarines, Florian Brunet, a assuré que les débats avaient été constructifs, le communiqué du groupe, publié il y a quelques minutes, révèle un plan de Frédéric Longuépée destiné à lui nuire…

"La frange la plus belliqueuse du club est en train de préparer la guerre au Virage Sud"

« Nous nous devons de rendre publiques certaines informations, peut-on lire dans le communiqué. La frange la plus belliqueuse et la plus revancharde du club est en train de préparer la guerre au Virage Sud ; remplacement des équipes de stadiers historiques, restriction totale de notre liberté d’expression, entrave à notre accessibilité, le retour post-Covid s’annonce électrique. Evidemment, nous ne saurions nous satisfaire de telles projections. Et si l’heure n’est malheureusement pas à notre retour au stade, c’est un problème de sécurité publique que nous souhaitons désamorcer bien en amont. »

« Aujourd’hui encore plus qu’hier, nous restons extrêmement attentifs quant à l’évolution de la situation, et appelons de toutes nos forces M. Ehrmann à, enfin, répondre aux sollicitations du peuple Girondins. »