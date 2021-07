Girondins, LOSC : Les vérités de Gérard Lopez sur sa gestion de clubs

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Interrogé par le Monde, Gérard Lopez a évoqué son projet de rachat des Girondins de Bordeaux le différenciant bien de ce qu’il a vécu à Lille.

“C’est un club que je connais bien. J’ai 50 ans, je suis francophile, j’ai aimé les Girondins de Bordeaux dans les années 1980, à l’époque des grandes épopées européennes, avec des joueurs comme Jean Tigana, Alain Giresse, Patrick Battiston… […] Lille et Bordeaux, les deux situations ne sont pas comparables. Bordeaux, ce n’est pas une reprise, c’est une opération de sauvetage. Tous les voyants sont au rouge : masse salariale énorme, recettes très faibles, pertes importantes… Il faudra trois à six mois pour stabiliser la situation. Ensuite, nous pourrons démarrer le trading de joueurs, sous la responsabilité d’Admar Lopes qui a fait ses preuves sous la direction de Luis Campos au FC Porto, à l’AS Monaco et à Lille, et qui sera le directeur technique de Bordeaux. Si j’obtiens le feu vert au rachat du club, tout est en place pour démarrer”. a déclaré au Monde l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois.

Gérard Lopez : « Bordeaux, ce n’est pas une reprise, c’est une opération de sauvetage » https://t.co/8HHk3JHhOy — Le Monde Sport (@lemonde_sport) July 12, 2021