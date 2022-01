Girondins - Mercato : Gérard Lopez confirme le départ de Laurent Koscielny en janvier

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Elle aura fait du dégât, la première défaite à domicile des Girondins de Bordeaux contre l'OM depuis 44 ans ! En effet, depuis, les Aquitains ont annoncé avoir écarté six joueurs et L'Equipe a révélé que leur déficit hors ventes allait atteindre les 64 M€ à la fin de la saison. Une situation cauchemardesque à laquelle il faut ajouter la 17e place au classement. Et ce n'est sans doute pas fini. Ce soir, le président du FCGB, Gérard Lopez, a annoncé à Sud-Ouest que l'expérimenté défenseur Laurent Koscielny allait quitter le club avant la fin du mois...

« On n’attaque pas le joueur ou la personne, a déclaré l'ancien propriétaire de Lille au sujet de son joueur de 36 ans. Mais il est acté que Laurent ne terminera pas la saison avec nous et qu’il quittera le club en janvier. Je pense qu’il peut encore jouer au foot donc si on peut l’aider à jouer encore, il partira comme joueur. Il a ce droit de se reconvertir aussi, peut-être plus tard. Il y a un éventail de possibilités, elles sont toutes sur la table. »

