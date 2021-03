Girondins - Mercato : Koscielny a déjà des pistes pour l’après Bordeaux

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Laurent Koscielny a remué le cocotier et le résultat commence peut-être à porter ses fruits. En colère contre certains de ses coéquipiers il y a quelques semaines, le capitaine des Girondins de Bordeaux les avait fustigés en conférence de presse sans avoir aucun regret. Pleinement impliqué dans le vestiaire bordelais, Koscielny est un homme à poigne qui sait aussi ce qu’il veut lorsqu’il aura raccroché les crampons.

« Je réfléchis, à 35 ans on commence à réfléchir à l’après carrière. J’ai quelques idées en tête, c’est sûr, a lâché le stoppeur du FCGB dans des propos relayés par Girondins4Ever. Directeur sportif ou entraineur ? Ce sont deux jobs totalement différents. Certainement que je passerai mes diplômes d’entraineur et de manageur. Et le jour où il faudra prendre une décision, déjà j’aurai tous les diplômes. Il faudra trouver la bonne voie pour que je sois heureux et que je puisse me régaler autant que je me régale sur un terrain. Entraineur, c’est aussi beaucoup de pression, plus qu’un joueur je pense. Mais c’est complètement différent, ce sont deux postes où on peut prendre vraiment beaucoup de plaisir à évoluer. Ce sera à moi de bien réfléchir. »