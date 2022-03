Girondins - Montpellier : Guion en colère contre ses joueurs

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux s’enfoncent encore plus dans la crise. Les hommes de David Guion se sont inclinés contre Montpellier (2-0) après avoir passé la seconde période à 11 contre 9. Une prestation pas au gout du coach bordelais.

Après le match, l’entraîneur des Girondins était remonté contre son équipe : « Le premier sentiment c'est la colère, une grosse colère, une colère froide. Quand on se saborde comme on a fait sur ce match-là, il y a énormément de colère en moi. C'est difficile, si je sors les mots qui traversent ma pensée... C'est vraiment très difficile dans ces moments-là, mais je suis vraiment en colère contre mes joueurs. Les garçons sont complètement déstabilisés, complètement perdus. Il y a des garçons qui n'arrivent plus du tout à prendre leur responsabilité, l'ensemble du groupe est en train de complètement se saborder. »

Avec cette défaite, Bordeaux devient la première équipe de l'histoire de la Ligue 1 à perdre un match à 11 contre 9 pendant 45 minutes. Un triste record.

1 - Montpellier est la 1re équipe à gagner un match sans encaisser de but malgré 2 cartons rouges reçus avant la mi-temps en Ligue 1 sur les 30 dernières années. Roseau. #FCGBMHSC pic.twitter.com/jsgsVd4MTC — OptaJean (@OptaJean) March 20, 2022

Adam Duarte

Rédacteur