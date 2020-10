Girondins - Nîmes (2-0) : coup de gueule, le geste de classe de Ben Arfa, Jean-Louis Gasset fait le show !

Malgré la victoire des Girondins (2-0), face à Nîmes, Jean-Louis Gasset était agacé. Après un début de match apathique de ses ouailles, l'ex-coach de l'ASSE a fait deux changements avant la mi-temps.

En conférence de presse, Gasset est revenu sur ce choix : "Attention, au bout de 30 minutes, j’aurais pu en enlever quatre ou cinq… Là, il fallait faire un choix, parce qu’il fallait rentrer deux bons pieds. Que ce soit Yacine Adli qui nous a amené la sérénité au milieu, la technique, le rythme. Et Rémi Oudin pareil. Il a amené en plus l’efficacité en seconde période. Ça, ce sont des joueurs que j’aime voir. Mais ce sont des joueurs en pleine confiance. J’ai un grand problème aujourd’hui, c’est ces périodes… A Marseille, on était tétanisés avant le match, but à la 4ème, penalty à la 10ème… On fait des entames de match catastrophiques parce qu’on ne voit pas le ballon… Tout ce qu’on travaille la semaine, on ne le retrouve pas. Il va falloir trouver une solution."

Jimmy Briand peut remercier Hatem Ben Arfa

Les Girondins ont fait la différence sur un pénalty inscrit par Jimmy Briand (1-0, 80e). Le buteur a ainsi marqué son 100e but de sa carrière en Ligue 1. Dans la suite de son propos, Jean-Louis Gasset a tenu à rendre hommage à Hatem Ben Arfa, tireur désigné qui s'est éclipsé pour récompenser son partenaire : "Je suis très heureux pour lui parce que 100 buts, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui… Je sais qu’il attendait ça depuis un moment. Il n’avait pas eu, depuis le début de saison, d’occasion franche. Le tireur de penalty, c’était Hatem Ben Arfa… J’ai trouvé très classe de le laisser à Jimmy et j’avais grande confiance en lui. C’est un très bon joueur."