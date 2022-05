Girondins – OGC Nice : Guilavogui juge la qualité de jeu de son équipe

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Bordeaux s’enfonce vers la Ligue 2. Les hommes de David Guion ont, une nouvelle fois, perdu à domicile contre l’OGC Nice, sur la plus petite des larges (1-0). Une défaite logique pour une équipe qui n’a pas montré grand-chose au cours des 90 minutes disputées. Après le match, le capitaine bordelais s’est exprimé sur la prestation de son équipe.

Pour Canal+, Guilavogui est revenu sur la qualité de jeu de Bordeaux : « Ce n’est pas assez. On connait notre championnat, on veut des résultats. Je pense qu’on ne fait pas un si mauvais match mais pour gagner ce n’est pas assez. Techniquement, on n’est pas propre, on pense se créer des situations mais après ça n’arrive pas et ça devient compliqué. Même quand on est dedans on manque de chance comme le but qu’on encaisse. »

🗨️ "Pour gagner, c'est pas suffisant"



La réaction et la déception de Josuha Guilavogui après la défaite face à Nice. Une équipe bordelaise qui glisse dangereusement vers la Ligue 2...#FCGBOGCN ▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/UswyePrh61 — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 1, 2022

Pour résumer Les Girondins de Bordeaux se sont inclinés contre l’OGC Nice, lors de la 35ème journée de Ligue 1. Après le match Josuha Guilavogui est revenu sur la prestation de son équipe qui, selon lui, n'est pas suffisante pour s'imposer.

Adam Duarte

Rédacteur