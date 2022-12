Girondins, OL : Daniel Riolo prend Bordeaux pour taper sur Textor !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La journée de jeudi a encore été incroyable du côté de l'Olympique Lyonnais, avec l'annonce de la fin des négociations avec John Textor par Canal+ dans l'après-midi et un démenti du club dans la soirée. Selon la direction rhodanienne, l'homme d'affaires américain serait au contraire plus proche de boucler enfin son tour de table en transférant ses parts à Crystal Palace dans une autre société qu'il mettra en gage. Mais pour Daniel Riolo, ça n'annonce rien de bon. Le journaliste de RMC est très inquiet de voir le scénario survenu à Bordeaux se reproduire entre Rhône et Saône...

« Même le mec à Bordeaux détenait plus… Que John Textor rachète et que ce ne soit pas son argent, pour moi, c’est toujours un objet d’inquiétude. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’OL. C’est la merde dans laquelle s’était retrouvé Bordeaux. Lyon peut prendre un virage dangereux dans cette histoire. Est-ce que c’est faux de dire qu’à ce moment-là de sa vie, Jean-Michel Aulas n’est plus en très grande forme, que c’est une opération financière incroyable, que c’est le moment de se retirer pour lui ? Finalement, il a envie que ça se fasse quand même, il a envie de partir, de réaliser cette opération financière, de passer à autre chose, et en gros advienne que pourra. Il y a un côté ridicule dans l’histoire. L’OL est ridicule, Aulas aussi… Ils font une opération financière et ils ne savent pas avec qui ils traitent ? Tu connais le nombre de clubs où les banques sont arrivées, ont dit des bonnes choses, et derrière, c’était flippant ?! A Bordeaux aussi. Moi, si j’étais supporter de l’OL, je crois que j’aurais envie que ça ne se fasse pas. »