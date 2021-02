Girondins – OM (0-0) : Riolo se lâche comme jamais sur Ben Arfa et se paie ses défenseurs !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Ce dimanche, les Girondins de Bordeaux ne sont pas parvenus à venir à bout de l'OM (0-0) malgré une double supériorité numérique en fin de partie. Sur ce match, la prestation d'Hatem Ben Arfa, individualiste à outrance et peu inspiré, a beaucoup fait parler.

« Ben Arfa, c'est un joueur de cage d'escalier »

Dans l'After Foot dimanche soir, Daniel Riolo s'est essuyé les crampons sur l'ancien meneur de jeu des Bleus, taxé de « guignol qui se prend pour une vedette internationale »... Et le trublion de RMC est même monté dans les tours : « Dès qu’il a un ballon il ne le donne à personne, il veut dribbler trois mecs et mettre des frappes en tribunes. C’est une honte ! Et le mec ne court même pas, tu l’as vu sur le terrain, son attitude ? Il ne court pas ! Mais on est en Ligue 1 ! Quand tu es supporter, tu as de quoi péter un câble ! Le mec il touche une fortune, il représente ton club, et tu fais ça ! Mais dégage ! Sors-le ! »

Daniel Riolo n'en peut plus de ses confrères défendant mordicus Hatem Ben Arfa du fait de son génie créatif : « Ça me rend dingue que ce mec-là passe pour un génie depuis quinze ans. Mais à quel moment ? Un génie, c’est Messi ! A part un con, il n’y a personne qui peut dire que c’est un génie. On peut me faire tous les procès de la terre, le mec qui me dit que Ben Arfa est un génie, est un con, un mec qui ne comprend rien au ballon. C’est un joueur de cage d’escalier », a-t-il balancé dans des propos relayés par Girondins4ever.