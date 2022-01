Girondins – OM : Bordeaux envisage le forfait, Gérard Lopez doit trancher !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Admar Lopes dépité par la décision de la LFP

« On a huit joueurs indisponibles pour le Covid. On a six joueurs qui ont repris mercredi et qui sont encore positifs. Nos médecins disent qu'ils ne sont pas prêts physiquement à jouer. (…) Je suis en colère car on a eu 21 cas positifs depuis trois semaines. Je pense que ce n'est pas normal le match de Brest et le manque de préparation pour le match contre l'OM. On a eu la réponse de la Ligue ce jeudi matin et on est en contact avec la LFP, surtout notre médecin qui tient au courant celui de la Ligue. On espère encore ne pas jouer. On a fait un test PCR ce jeudi et on attend les résultats. On va continuer de faire des tests car le plus important c'est la santé de nos joueurs », a lâché le dirigeant portugais.

« Un forfait ? Le président prendra une décision »

Estimant que le club « n'a pas été respecté », que l'histoire de la confrontation (44 ans d'invincibilité) n'est pas respectée, Admar Lopes peste contre un protocole mal calculé : « Le protocole parle de 11 cas en même temps mais nous on a eu 21 cas en trois semaines. Notre situation n'est pas prévue par le protocole. On est tous dans l'adaptation. On le fait tous les jours aux Girondins mais les instances dont la Ligue doivent aussi le faire. Les joueurs sont inquiet pour leur santé et leur état physique ».

Comprenant aussi la position et la colère des Ultras, Admar Lopes n'exclut pas une posture extrême et un éventuel forfait : « Le président prendra une décision. Je vais discuter avec le président ».