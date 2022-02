Girondins, OM, OL : Rudi Garcia dans la short-list de Bordeaux pour l’après Petkovic !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

On l’a dit ce matin : Vladimir Petkovic a de fortes chances d’être débarqué avant le match de dimanche à Lens pour le compte de la 24e journée de L1 (17h). Afin de le remplacer, Foot Mercato affirme que Gérard Lopez a déjà dressé une short-list dans laquelle figurent plusieurs noms de techniciens bien connus en Ligue 1 : Rudi Garcia, David Guion, João Sacramento et Lucien Favre.

Garcia plutôt vers un club de L1 ?

« Du côté d’Admar Lopes et de Gérard Lopez, on souhaite recruter un coach francophone et l’on multiplie les contacts et les prises de contact, avance FM. Garcia sera difficile à convaincre. Récemment, il indiquait vouloir un vrai projet avec la perspective de coacher en Ligue des Champions. » En lutte pour se maintenir en L1, Bordeaux est loin du compte.

