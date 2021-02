Girondins : Otavio donne de ses nouvelles et fixe la date de son retour

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

On s'en rend encore mieux compote aujourd'hui avec la triste série du FCGB : les Girondins de Bordeaux ont perdu gros le mois dernier quand Otavio s'est gravement blessé durant une séance d'entraînement. Le Brésilien de 26 ans avait été victime d'une rupture du tendon d'Achille gauche. Titulaire lors des 18 matches auxquels il a participé cette saison, Otavio s'est confié à Esporte, un média brésilien.

« Dans trois mois, je pourrai retourner travailler avec le groupe »

« Au cours de ce premier mois, je suis incapable de faire grand-chose, a-t-il expliqué. Je fais des activités de renforcement par moi-même à la maison pour ne pas laisser mon corps totalement immobile. C’est un peu compliqué, car c’est la blessure la plus grave que j’ai eue, j’ai été pris par surprise. Mais je comprends et je sais que tout se passe dans un seul but. Je pense que dans trois mois, je pourrai retourner travailler avec le groupe et sur le terrain. Ce sera un processus qui me fera grandir professionnellement et physiquement ». Avec l'objectif de revenir plus fort la saison prochaine.