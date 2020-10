Girondins : Pierre Ménès entrevoit la lumière pour Gasset

Les Girondins de Bordeaux ont atteint cette trêve internationale sans trop de dégâts. Hormis une correction à Lens, les hommes de Jean-Louis Gasset sont même repassés dans la première moitié du tableau après leur large succès devant le Dijon FCO ce dimanche (3-0).

Inquiet la semaine dernière jusqu’à craindre une démission prématurée de Jean-Louis Gasset, Pierre Ménès a retrouvé un vent d’optimisme qui faisait défaut au club aquitain depuis le début de la saison. Le DFCO a bien aidé.

« Comme tout le monde, Bordeaux a profité d’affronter Dijon pour se relancer dans ce championnat, analyse le consultant de Canal+ sur son blog. Bordeaux qui n’avait pas inscrit le moindre but en trois matchs à domicile en a inscrit trois en un seul match. Et quel meilleur symbole que le premier but sur coup-franc signé Oudin, qui marque côté ouvert ? Rien ne va pour Dijon et tout va mieux pour Bordeaux qui compte désormais neuf points. »

Avec le retour de Ben Arfa en Ligue 1, Pierre Ménès peut-il désormais (re)voir Bordeaux avec les yeux de l'amour ?