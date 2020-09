Girondins : Pierre Ménès redoute déjà la démission de Jean-Louis Gasset !

Dimanche, les Girondins de Bordeaux sont devenus la première équipe de l'histoire de la D1 – L1 à démarrer sa saison à domicile par trois 0-0. Un triste record finalement assez prévisible vu la pauvreté du jeu aquitain.

Dans son dernier « Pierrot face Cam », Pierre Ménès s'est dit affligé par le spectacle : « Bordeaux – Nice, j'ai perdu 1h30 de ma vie. C'est effroyable ! Offensivement, c'est catastrophique. Il n'y a quasiment pas d'occasions. C'est d'un ennui. Déjà qu'on s'emmerde un peu dans ce stade quand il y a du monde alors quand il n'y a personne, c'est le pompon. Ce sont les choix des dirigeants. Quand j'entends que les dirigeants de Bordeaux veulent encore vendre... Mais tu veux vendre qui ? Qui a de la valeur dans cette équipe ? »

Selon le consultant du CFC, il est possible que Jean-Louis Gasset ne résiste pas longtemps face à ce manque d'ambitions : « Je suis extrêmement étonné que Jean-Louis Gasset soit allé se mettre dans un merdier pareil. En même temps, le connaissant, ça peut le gonfler assez rapidement et il peut retourner à Montpellier plus vite qu'on l'imagine. C'est un club qui va très très mal, qui n'a pas de moyens, ou qui ne veut pas s'en donner, qui n'a aucune ambition (…) Il n'y a pas grand monde de plus faible que ce Bordeaux cette saison ».